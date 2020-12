La maturité, une évolution physique et surtout un nouvel état d'esprit : Mam' Jaiteh explique pourquoi il a passé un cap

À L'ÉTRANGER

Cette saison, Mouhammadou Jaiteh (2,08 m, 26 ans) découvre le championnat turc après une belle saison 2019-2020 à Saratov, en VTB League. L'international français brille en TBL, la première division nationale. Après 10 matches, le Francilien tourne à 15,8 points à 67,4% de réussite aux tirs, 11,8 rebonds, 1,8 passe décisive, 1,2 interception et 0,9 contre en 32 minutes de moyenne. Il vient d'ailleurs d'être élu joueur de la semaine.

Pour la page YouTube de la Fédération française de basketball (FFBB), dans #TFBTALK (Team France Basket Talk), il explique pourquoi il a tant progressé. Outre une amélioration physique et une maturité plus élevée avec l'âge, il estime avoir changé d'état d'esprit. Suite à ses grosses performances, il se retrouve également attendu par les défenses, qui le trappe régulièrement. Par ailleurs, il s'exprime sur l'équipe de France, lui qui a connu très jeune une sélection lors d'un EuroBasket et compte toujours revenir jouer en Bleu.

Un discours éclairé et très juste, avec le sourire, à écouter ci-dessous :