La Nouvelle-Zélande déclare forfait pour le TQO, les Philippines en profitent

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Dans un communiqué, la Fédération de basketball néo-zélandaise a annoncé avoir pris la douloureuse décision de ne pas participer au Tournoi de Qualification olympique, en 5x5 masculin et 3x3 masculin. Elle l'explique par le fait que ses finances sont en difficulté et que le nombre d'événements internationaux a augmenté, ainsi que le coût des déplacements en cette période de fortes contraintes sanitaires (vols plus chers, périodes d'isolation demandant plus de nuitées).

La décision a été soumise aux joueurs du pays. Basketball NZ veut désormais se concentrer sur des événements à plus long terme, avec en ligne de mire les Jeux olympiques de Paris en 2024.

Les Philippines, l'équipe la mieux classée de la zone Asie-Océanie en dehors de celles déjà qualifiées pour les JO et le TQO - en profitent et remplaceront la Nouvelle-Zélande lors du tournoi de Belgrade au Tournoi de Qualification Olympique de 5x5, fin juin / début juillet. La sélection repêchée pour participer au TQO de 3x3 en Autriche sera connue ultérieurement.