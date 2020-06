La poisse de Frédéric Bourdillon, blessé juste avant son premier match avec le Maccabi Tel-Aviv

À L'ÉTRANGER

Il était sur le point de réaliser son rêve : enfiler le maillot du Maccabi Tel-Aviv en match officiel. « C'est mieux que la NBA », s'extasiait-il auprès de L'Équipe qui lui a consacré une très belle page dans son édition du jour. Mais Frédéric Bourdillon (29 ans) devra attendre avant de devenir officiellement le premier Français à jouer pour le club-nation.

Lundi soir, il était censé vivre un grand moment. Maccabi Tel-Aviv - Hapoel Jérusalem, ce devait être l'aboutissement d'une trajectoire inattendue, d'une progression fulgurante entre l'anonymat de la rotation antiboise (3,8 points en 17 minutes de moyenne en Pro A en 2016/17) et le prestige du sextuple champion d'Europe, via notamment une belle campagne d'EuroCup avec le Maccabi Rishon LeZion (12,3 points à 55%, 2,3 rebonds, 1,5 passe décisive et 1,7 interception). Mais à la lecture de la feuille de statistiques de ce premier match du tournoi final israélien, nulle trace du natif de Grasse.

Pour cause, l'ancien combo-guard de Charleville-Mézières et Rueil s'est blessé aux ischios-jambiers (déchirure) et son état de santé sera de nouveau évalué dans deux semaines. De quoi considérablement mettre en péril sa fin de saison, puisque la finale du championnat est programmée le 30 juillet. « J'ai toujours espoir », a-t-il néanmoins indiqué à L'Équipe.