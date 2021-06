La présélection espagnole masculine pour les JO de Tokyo

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FEB

Championne du monde en titre, l'équipe nationale espagnole fait toujours partie des favorites pour les Jeux olympiques 2019. S'il semble vieillissant, le groupe de Sergio Scariolo possède une expérience collective presque unique au monde.

8 champions du monde

D'ailleurs, le sélectionneur a convoqué huit champions du monde 2019 pour préparer l'olympiade à venir : Ricky Rubio, Sergio Llull, Rudy Fernández, Víctor Claver, Juancho Hernangómez, Willy Hernangómez, Marc Gasol et Pierre Oriola. Trois stars font leur retour dans le groupe, quatre ans après leur dernière sélection : Pau Gasol, Sergio Rodríguez et Álex Abrines. Deux joueurs vont connaître leur premier stage en équipe nationale A, Usman Garuba et Sergi Martínez, alors que cinq joueurs des fenêtres internationales (Alberto Abalde, Carlos Alocén, Darío Brizuela, Sebas Saiz et Xabi López-Aróstegui) complètent la présélection de 18 joueurs à retrouver ci-dessous :

Alberto Abalde

Álex Abrines

Carlos Alocén

Darío Brizuela

Juancho Hernangómez

Marc Gasol

Pau Gasol

Pierre Oriola

Ricky Rubio

Rudy Fernández

Sebas Saiz

Sergio Llull

Sergi Martínez

Sergio Rodríguez

Usman Garuba

Víctor Claver

Willy Hernangómez

Xabi López-Aróstegui

Au rayon des absences, on note celles des intérieurs naturalisés Nikola Mirotic et Serge Ibaka.