La saison chinoise va reprendre le 15 avril

Alors que l'Europe entière s'arrête pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19, la Chine commence à vivre à nouveau. Et la CBA, la meilleure ligue chinoise, va reprendre dans un mois, le 15 avril. Les joueurs étrangers sous contrat sont ainsi rappelés. Ils auront à rester 14 jours en quarantaine à leur arrivée sur place et être testés pour le Covid-19. S'ils refusent de revenir, ils seront bannis pendant trois ans du championnat chinois. Les Américains Ray McCallum et Kyle Fogg ont déjà rejoint Shanghai et Pékin.



A noter que les équipes vont jouer quatre matchs par semaine pour rattraper leur retard, qu'ils seront tous joués à Qingdao et Dongguan et sans spectateurs.



Important updates on Chinese CBA:



- Season will start April 15th



- All players will have to quarantine for 14 days and then get tested for Covid-19



- Players who refuse to come back will be banned for 3 years from CBA