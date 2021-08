La Serbie et les Etats-Unis rejoignent le dernier carré

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Comme à Rio, en 2016, les Etats-Unis et la Serbie seront en demi-finales. Alors que les Américaines n'ont éprouvé aucune difficulté à se défaire de l'Australie (79-55), mercredi à Tokyo, les Serbes ont peiné contre une excellente sélection chinoise (77-70), invaincue jusqu'à présent. Les deux équipes se retrouveront vendredi, à 6h40, heure française.

So far, so good for the six-time defending Olympic gold-medalists who storm into Friday's semi-finals against Serbia



Box Score https://t.co/A5xarBDlDG#Tokyo2020 | #Basketball pic.twitter.com/Gn9BYQeOXD — FIBA | #Basketball #Tokyo2020 (@FIBA) August 4, 2021

Sans sourciller, les Américaines ont enchaîné une cinquante-troisième victoire d'affilée contre de vaillantes Australiennes, orphelines de leur star, Liz Cambage, absente du tournoi olympique. Concentrées, agressives et solidaires, les coéquipières de l'exceptionnelle Breanna Stewart (23 points à 8/10 de réussite aux tirs, 5 rebonds et 3 passes décisives pour 30 d'évaluation en 23 minutes) ont su imposer leur rythme en première mi-temps (48-27), avant de laisser les cadres au repos dans l'ultime acte. Brittney Griner (15 points à 6/8 aux tirs et 8 rebonds) a confirmé son excellent tournoi (13,5 points à 68% de réussite aux tirs et 6,5 rebonds). Sa taille (2,03 m) et sa verticalité demeurent une équation insolube pour de nombreuses équipes.

Les frayeurs serbes

Aucune Serbe ne culmine à cette hauteur. Et c'est peut-être ce qui va amener Marina Maljkovic à phosphorer après la victoire contre la Chine. Les championnes d'Europe ne doivent ce succès qu'à un magnifique quatrième quart-temps. Menées de neuf points (58-49) à l'entame des dix dernières minutes, elles ont soudainement recouvré leurs vertus défensives pour infliger un 12-0 à la sélection entraînée par Limin Xu. La meilleure joueuse du dernier Euro, Sonja Vasic a inscrit 8 de ses 16 points dans les trois dernières minutes. L'autre star de l'équipe, la Montpelliéraine Ana Dabovic, s'est également montrée décisive (13 points à 4/6 à 3-points, 6 passes décisives et 3 interceptions).