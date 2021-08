La Serbie valide son ticket pour les quarts de finale en s'imposant sur le fil contre la Corée du Sud

À L'ÉTRANGER

Favorite pour une médaille olympique, la Serbie s'est fait peur ce dimanche contre la Corée du Sud (65-61) à Tokyo, lors de l'ultime match des phases de poule dans le groupe A, mais s'est finalement qualifiée pour les quarts de finale en confortant sa deuxième place. Menées d'un point à plus de deux minutes du terme (61-60), les championnes d'Europe en titre ont su trouver les ressources nécessaires pour s'imposer face à une vaillante équipe coréenne, défaite lors des deux premiers matchs, mais séduisante contre l'Espagne.

Serbia survive a scare from Korea to book their place in their second consecutive Olympic quarter-finals!



La héroïne du match se nomme Jelena Brooks (11 points à 3/8 de réussite aux tirs, 3 rebonds et 1 passe décisive). Plombée, comme ses coéquipières (2/13 au total) par une adresse défaillante à 3-points (0/3), la Serbe a inscrit les 3 derniers points du match. Les habituelles stars de la sélection entraînée par l'ancienne coach de l'ASVEL Marina Maljkovic, Ana Dabovic (3 points à 0/4 aux tirs 2 rebonds et 1 passe décisive) et Sonja Vasic (2 points à 1/6 aux tirs, 10 rebonds et 4 passes décisives) n'ont pas eu d'impact au scoring. Mais leur expérience dans les dernières secondes ont pesé. La Serbie a su serrer le jeu au moment opportun. Reste qu'après sa défaite contre l'Espagne (85-70), ce match n'est pas de nature à la rassurer. Il faudra montrer un visage plus proche de celui affiché à l'Euro pour espérer franchir le cap des quarts de finale. Le tirage au sort aura lieu demain à 14h.

