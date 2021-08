La Slovénie bat l'Espagne et termine première de son groupe

Insubmersible, la Slovénie finit la phase de poule de poules avec un bilan flatteur de trois victoires en trois matchs. Dimanche, à Tokyo, l'équipe de Luka Doncic (12 points à 2/7 de réussite aux tirs, 14 rebonds et 9 passes décisives) a réalisé une magnifique performance contre le champion du monde en titre et double vice-championne olympique (95-87), l'Espagne, lors du dernier match du groupe C. Les quarts de finale seront dévoilés à 13h.

