La Slovénie facile contre l'Allemagne, les États-Unis sortent l'Espagne

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Les deux premiers demi-finalistes du tournoi olympique masculin de Tokyo sont connus. Tôt ce mardi matin, la Slovénie n'a fait qu'une bouchée de l'Allemagne (94-70). Les champions d'Europe 2017 ont largement dominé les débats (118 à 68 d'évaluatiol collective), grâce notamment à une grosse adresse à 3-points (15/35). Si Luka Doncic a brillé par sa polyvalence (20 points à 8/18 aux tirs, 8 rebonds et 11 passes décisives pour 26 d'évaluation en 33 minutes), c'est Zoran Dragic qui a été l'artificier en chef (27 points à 11/13 dont 5/7 à 3-points, 6 rebonds et 4 passes décisives pour 37 d'évaluation en 29 minutes). Au prochain tour, les Slovènes - qui ont atteint les Jeux olympiques pour la première fois de leur histoire - affronteront le vainqueur du quart de finale entre la France et l'Italie.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de Slovénie - Allemagne

Ensuite, ce sont les États-Unis qui se sont imposés contre l'Espagne, 95 à 81, mettant fin à la carrière olympique des frères Gasol, et leur carrière internationale tout court. D'ailleurs, ces deux-là, utilisé 6 et 9 minutes, n'ont pas beaucoup pesé. Après une première mi-temps serrée, Team USA a pris le large, porté par Kevin Durant (29 points à 10/17 aux tirs). Malgré les exploits de Ricky Rubio (38 points à 13/20 en 27 minutes), l'Espagne n'a pas suivre et termine sans médaille olympique pour la première fois depuis 2004.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques d'États-Unis - Espagne