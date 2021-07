La Slovénie se qualifie pour les quarts après une démonstration collective contre le Japon

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

La Slovénie va disputer les quarts de finale des Jeux olympiques. Après avoir fait forte impression face à l'Argentine, championne olympique à Athènes, en 2004, l'équipe championne d'Europe 2017 a réalisé une belle prestation collective contre le Japon (116-81), pays-hôte, ce jeudi à Tokyo, pour son deuxième match dans le groupe C.

@Luka7Doncic in his first two games of Olympic #Basketball:



36.5 PPG | 9 RPG | 6 APG@kzs_si are yet to lose a game with Luka in their lineup in all competitions (15-0) #Tokyo2020 pic.twitter.com/ya9O6jdxRG — FIBA #Tokyo2020 (@FIBA) July 29, 2021

Téléguidée par l'une des stars des JO, Luka Doncic (25 points à 8/15 de réussite aux tirs, dont 2/8 à 3-points, 7 rebonds et 7 passes décisives), la formation entraînée par Aleksander Sekulic a terminé la partie avec une évaluation de 148, dont six joueurs à plus de 10. En l'absence de Goran Dragic, l'un des leaders de cette sélection, son frère, Zoran, a fait valoir ses qualités de scoreur, en terminant avec 24 points à 10/13 aux tirs, dont 2/3 à 3-points. En face, le Japon, vainqueur surprise de la France en match de préparation, s'est montrée impuissante. Trop dépendante du porte-drapeau nippon de la cérémonie d'ouverture, Rui Hachimura (34 points, 7 rebonds et 3 passes décisives), elle a exposé ses failles au niveau international : un manque de vécu collectif et l'absence de taille (54 rebonds à 33 pour la Slovénie). Tout l'inverse d'une sélection slovène dont la confiance, acquise lors du TQO de Kaunas, se lit sur les visages des joueurs. Reste à déterminer la place à laquelle termineront les coéquipiers de Doncic. Le verdict aura lieu aux alentours de 12h dimanche, au terme du choc du groupe C entre l'Espagne, championne du monde en 2019, et la Slovénie.

