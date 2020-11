La Suisse s'impose contre la Serbie !

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Déjà en galère pour se qualifier pour à la Coupe du Monde 2019, la Serbie est de nouveau en difficulté dans ces fenêtres internationales, cette fois qualificatives pour l'EuroBasket 2022. Après avoir perdu contre la Géorgie en février, les Serbes se sont cette fois inclinés contre les Suisses 92 à 90, à Espoo en Finlande.

Toujours menés par l'arrière de Lille Jonathan Kazadi (16 points à 6/11 aux tirs, 8 rebonds et 7 passes décisives pour 23 d'évaluation en 30 minute), les Suisses ont mené la majorité de la rencontre grâce à une énorme adresse (54,7% de réussite aux tirs dont 13/23 à 3-points). Mais c'est le Serbo-suisse Marko Mladjan (18 points) qui a marqué le tir de la victoire contre son pays d'origine, puisqu'il est natif de Belgrade, comme son frère Dusan également auteur de 16 points dans la rencontre.

Troisième dans le groupe E avec une victoire en trois matchs, Danilo Andjusic (20 point à 5/8, 3 rebonds et 4 passes décisives en 32 minutes) & co vont devoir l'emporter ce lundi face à la Finlande (1 victoire et 1 défaite), qui affronte ce samedi soir la Géorgie (2 victoires et 0 défaite).