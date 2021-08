La Tunisie de Makram Ben Romdhane brille en ouverture de l'Afrobasket

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

La Tunisie s'est largement imposée contre la Guinée (82-46) dans le cadre de la première rencontre des phases de groupe de l'Afrobasket 2021. Face à une Guinée peu inspirée offensivement (19/59 aux tirs), la sélection entraînée par Dirk Bauermann a déroulé son basket sur l'ensemble des 40 minutes, prenant le meilleur sur leur adversaire du jour dans chacun des quart-temps.

Portée par un grand Salah Mejri, la Tunisie a également pu compter sur 3 anciens joueurs du championnat de France : Makram Ben Romdhane (7 points et 8 rebonds pour 13 d'évaluation), Omar Abada (10 points, 2 rebonds et 3 passes décisives) et Mourad El Mabrouk (9 points). En difficulté avec leur tir, l'ex-Rennais Cheick Sekou Conde (9 points, 6 rebonds) et le Couramiaud Mohamed Queta (6 points, 4 rebonds) étaient dans le 5 de départ de la Guinée, mais ont connu des débuts plus contrastés. Auteur de 2 points et 5 passes décisives, le Lorientais Abdoulaye Sy termine avec la meilleure évaluation de son équipe (8).

Dans le groupe B, la Guinée retrouvera la République Centrafrique ce jeudi 26 août à 12h00, tandis que la Tunisie retrouvera l'Egypte un peu plus tard dans la soirée (21h00).

