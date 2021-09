La Tunisie de nouveau championne d'Afrique !

Nation dominante du basketball africain sur la dernière décennie, la Tunisie a remporté pour la troisième fois l'AfroBasket en 10 ans. Ce dimanche à Kigali au Rwanda, l'équipe de Dirk Bauermann a mené quasiment toute la rencontre, comptant jusqu'à 16 points d'avance. Seulement, les Ivoiriens n'ont jamais lâché et ont recollé en fin de match. Mais pas au point d'égaliser et de passer devant. Ainsi, les Tunisiens, dominateurs dans la raquette, l'ont emporté 78-75.

Les Ivoiriens ont été adroits de loin (12/26 à 3-points, soit 46,1% de réussite) mais nettement moins de près (31,6% à 2-points), à l'image de Souleyman Diabaté (20 points à 2/11 à 2-points et 4/5 à 3-points). Il faut dire que Salah Mejri était là pour gêner (22 points à 9/13 aux tirs, 6 rebonds et 3 contres pour 22 d'évaluation en 24 minutes).

La Tunisie conserve donc le titre de champion d'Afrique. Finaliste malheureuse en 2009, la Côte d'Ivoire a également réalisé un beau tournoi mais échoue quelques unités de son premier titre depuis 1985.

