La Tunisie et le Cap-Vert complètent le dernier carré de l'AfroBasket 2021

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Après le Sénégal et la Côte d'Ivoire, ce sont la Tunisie et le Cap-Vert qui se sont qualifiés pour les demi-finales de l'AfroBasket 2021, ce jeudi.

La Tunisie s'est imposé 80-65 contre le Soudan-du-Sud. Ils ont pris le large en début de deuxième mi-temps. L'ancien joueur de Saint-Chamond Omar Abada s'est régalé (18 points à 6/10 aux tirs, 5 rebonds, 8 passes décisives et 3 interceptions pour 26 d'évaluation en 32 minutes), de même que le shooteur californien Michael Roll (17 points à 6/11 et 7 passes décisives en 36 minutes). Les Tunisiens affrontent le Cap-Vert samedi à 14h.

Car le Cap-Vert a battu l'Ouganda 79-71. En s'appuyant sur Walter Tavares (23 points à 9/13 aux tirs, 15 rebonds, 4 passes décisives et 5 contres pour 39 d'évaluation en 32 minutes), la sélection d'Emanuel Trovoada a fait la course en tête même si Ishmail Wainright (13 points à 5/14, 8 rebonds et 4 passes décisives en 36 minutes) & co se sont révélés très accrocheurs, mais pas au point de l'emporter.

Le programme des demi-finales :