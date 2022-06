La Virtus Bologne a égalisé, le match 3 ce dimanche à Milan

À L'ÉTRANGER

Après avoir été battue sur le match 1 des finales de playoffs italiens (62-66), la Virtus Bologne a repris le dessus sur Milan lors du match 2, vendredi soir (75-68). L'équipe de Sergio Scariolo a pu retrouver un Mouhammadou Jaiteh saignant à l'intérieur (11 points à 4/7 aux tirs et 10 rebonds pour 17 d'évaluation en 22 minutes). Isaïa Cordinier a été plus en difficulté offensivement (0 point à 0/2 aux tirs et 3 rebonds en 16 minutes). Alors qu'il y a une victoire partout, la série a pris la direction de Milan, avec le match 3 ce dimanche à 20h30. Un match à suivre sur MCS Basket.

