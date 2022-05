La Virtus Bologne de Jaiteh et Cordinier à un match des finales italiennes

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Virtus Bologne

Après un premier match difficilement remporté 77 à 73 vendredi dernier, la Virtus Bologne a haussé le ton ce dimanche soir dans le match 2 des demi-finales des playoffs italiens face à Tortone. Même si le premier quart a été remporté 26-20 par les visiteurs, le deuxième a été une démonstration collective des locaux (21-9) qui sont ainsi rentrés aux vestiaires avec 6 points d'avance. L'écart n'a fait que s'agrandir au retour des vestiaires et Bologne s'est finalement imposé 91 à 70 sous la houlette d'un Milos Teodosic des grands soirs (17 points en 18 minutes).

Dans un match facilement remporté, le coach Sergio Scariolo en a profité pour faire tourner son effectif, chaque joueur présent sur la feuille de match étant rentré pendant au moins 10 minutes. Les deux Français de la Virtus ont donc bénéficié d'un peu moins de temps de jeu et ont eu moins d'impact qu'à l'accoutumé. Isaïa Cordinier a inscrit 4 points à 1/2 aux tirs, pris 2 rebonds et donné 3 passes décisives en 16 minutes. Mouhammadou Jaiteh a lui scoré 6 points à 3/3 aux tirs, capté 6 rebonds et distribué 2 passes décisives en 17 minutes.

La Virtus Bologne mène donc 2 à 0 dans ces demi-finales et jouera sa place en finale pour la deuxième année consécutive ce mardi 31 mai à 20h45, à Tortone. Dans l'autre demi-finale, Milan mène 1 victoire à 0 contre Sassari. Le match 2 se joue ce lundi soir.