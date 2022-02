La Virtus Bologne en demi-finale de la Coupe d'Italie grâce aux 17 points de Mam Jaiteh

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Virtus Bologna

Emmenée par Marco Belinelli (23 points à 6/12 aux tirs) et Mouhammou Jaiteh (17 points à 7/9 et 3 rebonds pour 14 d'évaluation), la Virtus Bologne a connu un match sans vague contre Brindisi avec quatre quart-temps remportés pour un succès final 93-81. Les joueurs de Sergio Scariolo ont mené durant toute la rencontre en étant plus dominant au rebond (45 contre 39) pour se qualifier en demi-finales du Final 8. Le deuxième Français de Bologne, Isaïa Cordinier n'a pas inscrit de point mais a capté un rebond pour une évalutaion négative de -3 en 15 minutes. A noter qu'après plus d'un mois sans jouer, le meneur serbe Milos Teodosic a repris la compétition. Il a marqué 8 points en 12 minutes.



La Virtus Bologne affronte Tortone ce samedi à 21 heures pour la demi-finale de la compétition qui se déroule à Pesaro cette année. L'autre demi-finale opposera Milan à Brescia.

VIRTUS BOLOGNA DA APPLAUSI



La Segafredo Virtus Bologna supera 93-81 la Happy Casa Brindisi e vola in semifinale dove affronterà Tortona! #EurosportBASKET | #LBAF82022 | @LegaBasketA pic.twitter.com/f0TSRhpsNj — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 17, 2022

