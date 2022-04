La Virtus Bologne prend sa revanche sur Tortone avec un Mam' Jaiteh très productif

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Virtus Bologne

Battue par Tortone en demi-finales du Final 8 en février, la Virtus Bologne avait une revanche à prendre. A la pause, l'équipe de Sergio Scariolo était menée 53 à 49. Mais après celle-ci, ils ont dominé les débats (29-14 lors du troisième quart-temps, 23-16 sur le dernier quart-temps) en s'appuyant notamment sur l'axe 1-5 Milos Teodosic (16 points et 13 passes décisives) - Mouhammadou Jaiteh (23 points à 10/13 aux tirs et 8 rebonds pour 30 d'évaluation en 22 minutes).

De quoi l'emporter 101 à 83 et assurer sa première place au classement (24 victoires et 3 défaites) devant Milan (21 victoires et 5 défaites).