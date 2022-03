La VTB League maintient sa saison malgré le conflit entre russes et ukrainiens

À L'ÉTRANGER

Malgré les sanctions sur le plan européen, le basket continue pour les clubs russes. Bannis par l'EuroLeague et la FIBA, le CSKA Moscou, le Zénith Saint-Pétersbourg, l'UNICS Kazan et le Lokomotiv Kuban Krasnodar vont disputer leurs rencontres en VTB League. Le Lokomotiv jouera à Enisey le 5 mars, le lendemain le Zénith ira à Perm et Kazan recevra les Biélorusses de Minsk. Efin le 7 mars, le CSKA Moscou se rendra à Avtodor.

Les Estoniens de Kalev ont déjà quitté la ligue en raison du conflit, et le Zielona Gora, équipe polonaise, a reporté ses trois prochaines rencontres, laissant le nombre de participants à 11 équipes (avec les Polonais). Les rencontres disputées face à Kalev seront effacées sur le même modèle utilisé par l'EuroLeague avec les clubs russes. Seules les huit meilleures équipes se qualifient pour les playoffs de VTB League.

Avec les départs de plusieurs joueurs des écuries russes (5 joueurs du CSKA Moscou ainsi que Shabazz Napier et Mindaugas Kuzminskas du Zénith Saint-Pétersbourg, entre autres), la fin de saison risque d'être bien différente. Les instances de la ligue sont toujours en discussion avec les différents clubs pour moduler le calendrier favorablement pour les équipes.