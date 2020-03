La VTB League met officiellement fin à sa saison 2019/20

Après la Grèce, la VTB League est la deuxième grande ligue européenne à avoir mis fin à la saison 2019/20 en raison de la pandémie de coronavirus. Sans champion, car les équipes n'ont pas joué le même nombre de matchs a justifié la directrice générale Ilona Korstin, qui s'est exprimée dans le communiqué de la ligue :

"Aujourd'hui - alors que les frontières sont fermées, que les équipes ne peuvent pas s'entraîner dans les salles et que les clubs ont laissé leurs joueurs étrangers retourner chez eux -, il n'y a plus de raisons de continuer le championnat. En considérant la vague de coronavirus en Europe et dans le monde, il est bien plus important de prendre des mesures de sécurité pour les joueurs, leurs familles, les staffs et bien sûr nos fans. Maintenant, nos clubs et nous devont prendre les garanties pour que cette situation n'affecte pas la prochaine saison de VTB League, et qu'elle commence au moment prévu."

Etant donné qu'il n'y a pas de relégation en VTB League, il n'y a pas de soucis à ce sujet. Reste désormais à désigner les clubs qualifiés en Coupe d'Europe, et notamment en EuroLeague. Outre le CSKA Moscou, automatiquement qualifié, le BC Khimki Region (leader au moment de la suspension avec 18 victoires en 19 matchs), devrait être de la partie. De son côté, le Zénith Saint-Pétersbourg (septième avec 8 victoires en 18 matchs) bénéficiait d'une invitation pour la saison 2019/20. Sera-t-elle reconduite ?

