Labeyrie, Bandja Sy et le trio français du Fenerbahçe de retour à l'entraînement

Après des semaines d’absence, deux clubs espagnols ont repris l’entrainement ce lundi 4 mai : Valence et Andorre. A Andorre, on trouve l'ailier Bandja Sy. A Valence, il y a parmi les joueurs l’international français Louis Labeyrie.

Dans le très spacieux centre d'entraînement (appelé l'Alqueria), doté de neuf terrains d’entraînement et de vestiaires séparés, le programme est pour le moment simple : une batterie de tests physique et du tir pour reprendre les sensations, tout en respectant les distances de sécurités.

Bandja Sy et Louis Labeyrie ne sont pas les seuls joueurs français à avoir repris l'entraînement puisque c'est également le cas des joueurs du Fenerbahçe Istanbul, où trois tricoles évolues (Léo Westermann, Nando De Colo et Joffrey Lauvergne). Léo Westermann revient sur ce retour sur les parquets sur LNB.fr :

"On a eu notre premier entraînement individuel (ce lundi), pour ceux qui sont restés à Istanbul. Ça fait du bien de toucher le ballon. On sent que l’effort est très différent. Je viens de shooter une heure. J’ai l’impression d’avoir fait un entraînement de 3 heures ! Cela ne m’est jamais arrivé depuis que j’ai commencé à shooter, à 5-6 ans, de faire plus de 2 mois sans ballon et sans panier. Il faut reprendre le rythme et les automatismes."