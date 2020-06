Le Bayern Munich à la trappe, place aux demi-finales en Allemagne

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Basketball Bundesliga

On était prévenus : la reprise de certains championnats, après plusieurs mois d'interruption à cause du Covid-19, pourrait rebattre les cartes et générer quelques surprises. C'est le cas en Allemagne. Après Crailsheim, troisième de la saison régulière mais qui n'a pas passé la phase de poules du tournoi final, au tour du Bayern Munich de prendre la porte. Leader du championnat, la formation d'Euroleague n'avait perdu que deux fois avant l'interruption. Las, après déjà deux défaites en quatre matchs de phase de groupes, Mathias Lessort et ses coéquipiers se sont fait sortir en quarts par Ludwigsburg, à la différence de points (87-83 ; 73-74, avec 12 points de l'international français dans ce dernier match).

En demi-finales, dont le premier match a lieu ce dimanche, Ludwigsburg et Thomas Wimbush II (en photo, qui dunke sur Danilo Barthel) retrouveront l'équipe de Ulm, avec l'ancien Antibois Tyler Harvey, facile tombeur de Francfort en quarts. L'autre demie (match 1 lundi) opposera Oldenbourg à l'Alba Berlin d'un excellent Martin Hermannsson (ex Charleville-Mézière et Châlons-Reims), auteur de 19 points et 7 passes dans la victoire lors du match 2 face à Göttingen en quarts.