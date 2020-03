Le Canada n'enverra aucun athlète aux JO s'ils ont lieu cet été

Dimanche, le Comité international olympique a annoncé qu'ils allaient décidé du maintien ou du report (en raison du coronavirus) des Jeux olympiques 2020 à Tokyo dans les quatre prochaines semaines. Cela n'a pas empêché "Equipe Canada" d'annoncer qu'aucun de ses athlètes ne se rendraient aux JO s'ils se déroulaient comme prévu du 24 juillet au 9 août prochain.

"Le Comité olympique canadien (COC) et le Comité paralympique canadien (CPC), appuyés par leurs Commissions des athlètes, leurs organismes nationaux de sport (ONS) et par le gouvernement du Canada ont pris la décision difficile de ne pas envoyer d’équipes canadiennes aux Jeux olympiques et paralympiques au cours de l’été 2020", peut-on lire dans le communiqué d'Equipe Canada.