Le Cedevita Olimpija Ljubljana recrute l'ancien dijonnais Rion Brown

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Sébastien Grasset

Convoité par les Metropolitans 92, qui ont finalement dû se résigner, Rion Brown (1,98m, 28 ans) ne va pas faire son retour en France. Le poste 2/3 rallie la formation slovène du Cedevita Olimpija Ljubljana.

Arrivé au Panathinaïkos Athènes en début de saison dernière en provenance de Patras, Rion Brown n'y a disputé que huit rencontres pour un apport de 6,3 points et 2,3 passes décisives pour 7 d'évaluation de moyenne en 17 minutes. Il a finalement quitté le club grec en cours de saison, ralliant la formation turque de Tofas Bursa. Là-encore, il n'a pu disputer que six rencontres avant l'interruption du championnat, redorant quelques peu sa ligne de statistiques : 13,8 points, 4,2 rebonds et 3,2 passes décisives pour 15,8 d'évaluation. Avant cela, il a connu les championnats israélien, belge et finlandais. Vient ensuite son arrivée à Dijon, pour la saison 2017/18, avec un statut de scoreur, qu'il ne confirmera qu'en partie, son manque de régularité le privant d'atteindre des sommets.

L'ailier américain va repartir de l'avant dans une formation référencée, engagéé en ligue slovène, en ligue adriatique et en EuroCup. Il s'est d'ailleurs exprimé à la suite de cette annonce : "Je suis heureux de porter le maillot du Cedevita Olimpija la saison prochaine. J'ai entendu beaucoup de belles choses sur le club de Ljubljana, et j'ai hâte de rencontrer mes coéquipiers et les fans à la Stožice Arena."

Sani Bečirović, directeur sportif et Jurica Golemac, entraîneur du club, se sont tous deux exprimés également :

"Nous sommes heureux d'avoir pu amener Rion Brown à Cedevita Olimpija, qui a l'expérience de jouer à un haut niveau et a porté le maillot de nombreuses équipes européennes de premier plan dans sa carrière, ou a joué en EuroLeague, EuroCup et BCL. Avec l'arrivé de l'Américain expérimenté, nous avons terminé la composition de l'équipe pour la nouvelle saison 2020/21, et maintenant nous pouvons nous enfermer dans la salle et préparer sereinement le début de la saison." - Sani Bečirović

"Avec Rion Brown, nous avons la dernière partie manquante de notre histoire, et nous sommes vraiment heureux qu’il ait rejoint Cedevita Olimpija. C'est un tireur d'élite qui joue le mieux dans un système bien coordonné avec d'autres coéquipiers. Nous recherchons un tel joueur depuis longtemps, et nous sommes sûrs d'avoir trouvé un basketteur qui peut nous aider avec notre bon jeu et notre compétitivité dans toutes les compétitions. Nous avons hâte qu'il se joigne à nous et montre sa qualité." - Jurica Golemac