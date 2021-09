Le célèbre entraîneur serbe Dusan Ivkovic est décédé

À L'ÉTRANGER

Trois fois champion d'Europe (1989, 1991 et 1995), une fois champion du monde (1990), double vainqueur de l'EuroLeague (1997 et 2012), Dusan Ivkovic est décédé ce jeudi à l'âge de 77 ans. Considéré comme l'un des tous meilleurs entraîneurs de l'histoire, il a longtemps coaché en Serbie, en Grèce (notamment l'Olympiakos) et en Russie, en plus de l'équipe nationale yougoslave puis serbe. Sa dernière mission remonte à la saison 2015-2016, il était alors à la tête de l'Anadolu Efes Istanbul.

Preminuo Dušan Duda Ivković (1943-2021)



Presque un professeur plus qu'un entraîneur, Duda Ivkovic restera dans les mémoires comme l'architecte de la domination yougoslave sur le basket mondial, avant l'embrasement des Balkans, au début des années 90. Une immense génération de joueurs porte ainsi son empreinte, celle des Drazen Petrovic, Toni Kukoc, Vlade Divac, Sasha Djordjevic, Zarko Paspalj et compagnie.

L'une de ses dernières apparitions en public remonte à trois ans, une sorte de passage de témoin avec l'héritier : à Belgrade, il avait remis le trophée de MVP du Final Four de l'EuroLeague à un tout jeune Luka Doncic. Six ans après avoir connu l'un des derniers moments forts de son illustre carrière en redonnant ses lettres de noblesse à l'Olympiakos, sacré au bout du suspense contre le CSKA Moscou sur un inoubliable shoot de Georgios Printezis.