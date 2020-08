Le champion de Finlande fait venir Brandon Spearman, ancien Orléanais

Tout juste sorti d'une saison en Égypte, au terme de laquelle il a été couronné MVP, Brandon Spearman (1,91m, 29 ans) renforce, comme annoncé par son agent, l'effectif du champion de Finlande en titre. Le Kauhajoen Karhu est engagé en Korisliiga, le plus haut niveau de basketball finlandais, mais aussi en Basketball Champions League.

Présent dans le roster 2018/19 d'Orléans, l'arrière américain avait aidé son équipe à remporter les playoffs d'accession. Shooteur fou, il avait néanmoins été en difficulté avec son tir (13/51, soit 26% d'adresse) durant cette période. En 33 rencontres de Pro B, il compilait 13,2 points et 2,3 rebonds pour 11,4 d'évaluation. L'Allemagne et la République Tchèque complètent son CV.

