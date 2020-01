Le champion de France Aaron Harper reprend du service à Porto-Rico

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : DR

A 38 ans, Aaron Harper n'en a pas fini avec sa carrière de joueur professionnel. L'ailier américain, champion de France avec Roanne en 2007, vient de s'engager pour les célèbres Capitanes de Arecibo, qui évoluent dans le championnat porto-ricain. L'ancien joueur de l'Elan Béarnais (en 2013) a joué au Venezuela (16,6 points, 3,6 rebonds et 1 passe décisive en 8 matchs avec les Guaros de Lara) et au Mexique sur l'année passée (21,1 points, 5,5 rebonds et 3 passes décisives de moyenne en 32 matchs avec les Huracanes de Tampico).