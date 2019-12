Le champion de France Lance Harris quitte son club slovène

À L'ÉTRANGER

L'ancien shooteur de l'Elan Béarnais et de l'Elan Chalon Lance Harris (1,95 m, 35 ans) vient de quitter son club slovène, le Košarkarski klub Koper Primorska, a annoncé Sportando. Le natif de Columbia (Missouri) avait rejoint ce club à l'été 2018, après trois saisons en France, et venait d'être élu MVP de la 11e journée de la Ligue adriatique, grâce à son carton contre Igokea (33 points, 10 rebonds, 3 passes décisives et 1 interception pour 37 d'évaluation en 36 minutes). Ce départ anticipé vient peut-être de ses grosses performances (18,6 points à 50,6% de réussite aux tirs, 4,4 rebonds et 1,6 passe décisive en 31 minutes) qui l'ont sans doute rendu attractif auprès d'autres clubs.