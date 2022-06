Le championnat australien plutôt que la Betclic ÉLITE pour Rayan Rupert

À L'ÉTRANGER

Convoité par de nombreuse écuries tricolores, en premier lieu par le Paris Basketball qui a longtemps tenu la corde, Rayan Rupert (1,97 m, 18 ans) avait intialement donné sa préférence à la France pour la signature de son premier contrat professionnel. Finalement, à l'image du trio Hugo Besson - Ousmane Dieng - Tom Digbeu, il devrait rejoindre le championnat australien où il pourrait profiter du programme Next Star. L'équipe concernée serait l'écurie néo-zélandaise des Breakers, désormais habituée à la gestion des prospects français depuis les passages convaincants de Besson et Dieng. Toutefois, les résultats collectifs n'ont pas été à la clef puisque le club d'Auckland a terminé à la dernière place de NBL, avec 23 défaites en 28 rencontres.

Pour son dernier tour de piste à l'INSEP, attendu au tournant avec le rôle de capitaine de l'équipe, le frère de la néo-championne de France Iliana Rupert a réalisé une saison convaincante en Nationale 1 avec 13,9 points à 40%, 3,5 rebonds, 2,5 passes décisives et 2 interceptions de moyenne. Le tout dans une saison record pour le Pôle France (11 victoires).

« Je suis quelqu’un de très travailleur, que ce soit à l’INSEP ou même en vacances où je m’entraîne avec un coach perso », racontait-il récemment à France Basket. « A chaque fois, on essaie d’ajouter quelque chose à mon jeu, d’améliorer mon tir. Depuis janvier, ça porte ses fruits, j’ai augmenté mon pourcentage à 3 points, je suis beaucoup plus adroit. Mon tir est en nette progression. J’ai également pris plus confiance, que ce soit défensivement ou offensivement. J’ai plus un rôle de leader et j’ai passé un cap offensivement cette année. »

Next Star : Un programme innovant

Créé pour accélérer l'éclosion des jeunes joueurs de NBL, le programme Next Star séduit de plus en plus grâce à la garantie d'une place dans un club du championnat australien durant une saison afin de se préparer à la Draft. Comme trois compatriotes avant lui, Rayan Rupert a donc estimé que ce chemin lui donnerait les meilleures chances d'être drafté en NBA. Dommage pour la France...

