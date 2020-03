Le championnat de Lituanie est terminé ; Kaunas champion

La Ligue lituanienne de basket (LKL) a déjà décrété la fin de la saison 2019/20 en raison du coronavirus. En tête du championnat avec 22 victoires en 24 journées, le Zalgiris Kaunas a été désigné champion 2020. C'est le 10e titre consécutif du club depuis 2011. Par ailleurs, le Krepšinio Klubas Nevėžis, club de la ville de Kėdainiai, conserve sa place en première division.

