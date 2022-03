Le classement de l'Euroleague pourrait être boulversé sans les clubs russes

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après la suspension des clubs russes ce lundi, les cartes sont rebattues concernant la course aux playoffs. L'Euroleague ayant annoncé une sanction temporaire, celle-ci pourrait bien ne pas changer et bousculer la fin de la saison régulière qui arrivera à son terme le 8 avril. Selon le communiqué officiel, tous les matchs de la saison régulière joués contres les équipes russes seront annulés afin d'établir un classement si la situation en Ukraine demeurait inchangée. Actuellement trois clubs russes figurent dans le top 8 (CSKA Moscou, Zénit Saint-Petersbourg et l'UNICS Kazan. Si leur retrait est averé, le classement changerait drastiquement.

Monaco serait le grand perdant de ce système s'il est mis en place. En plus de perdre 4 victoires, cela relancerait les équipes "oubliées" comme l'Étoile Rouge de Belgrade, l'ALBA Berlin et Baskonia qui bénéficient eux d'un calendrier moins bien relevé que la Roca Team qui sera opposée à Milan, l'Olympiakos, Barcelone et l'Anadolu Efes notamment. Cependant, les hommes de Sasa Obradovic seraient tout juste qualifiés. De son côté, l'ASVEL ne serait que treizième et leur victoires sur l'UNICS Kazan et le CSKA Moscou seraient donc annulés.

Le classement possible :

1. Barcelone 17-4

2. Real Madrid 16-5

3. Milan 15-6

4. Olympiakos 14-7

5. Bayern Munich 12-9

6. Anadolu Efes Istanbul 11-8

7. Maccabi Tel-Aviv 10-10

8. AS Monaco 10-12

9. Fenerbahçe 9-12

10. Étoile Rouge de Belgrade 8-13

11. ALBA Berlin 7-12

12. Baskonia 7-13

13. ASVEL 7-15

14. Panathinaikos 6-14

15. Zalgiris Kaunas 5-15