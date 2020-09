Le colombien Juan Palacios (ex-Nanterre, Chalon) retourne dans son pays natal

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Sébastien Grasset

À la suite d'une riche carrière européenne, Juan Tello Palacios (2,03m, 35 ans) a pris la décision de retourner au sein de son pays natal. Pour cela, le natif de Medellin, en Colombie, a signé pour les Titanes de Baranquilla, club dominant du championnat local qui vise un troisième titre consécutif.

L'ailier-fort, qui a passé la dernière saison sous le maillot de l'Estudiantes Madrid, a auparavant connu deux passages au sein du championnat de France, à Nanterre d'abord et à l'Elan Chalon ensuite. En 2012/13, il a endossé les couleurs du club des Hauts-de-Seine à 14 reprises, apportant 7,9 points et 4 rebonds pour 9,3 d'évaluation de moyenne. Des statistiques revues à la hausse dans la Saône où il a connu une belle saison sur le plan individuel : 13,5 points, 5,5 rebonds et 2,4 passes décisives pour 14,2 d'évaluation. Outre cela, Juan Palacios a connu les championnats colombien, espagnol, lituanien et turc. Pour le prochain exercice, il va donc retrouver la ligue colombienne, qui se déroulera dans une bulle au coeur de la ville de Cali. Un retour au pays sur lequel il s'est exprimé en conférence de presse :