Le Danemark crée la sensation contre la Lituanie !

Mantas Kalnietis, Jonas Maciulis, Mindaugas Kuzminskas mais aussi Tomas Dimsa (Gran Canaria), Laurynas Birutis (18,4 d'évaluation en Liga Endesa sur le début de saison avec Obradoiro), Eimantas Bendzius (Sassari, Italie), Deividas Gailius (Bonn, Allemagne) ou encore le jeune meneur de Champagne Basket Arnas Velicka (6 points à 1/4 aux tirs et 4 passes décisives en 16 minutes) et d'autres. Ce n'est pas avec une sélection D de la Lituanie qui a affronté le Danemark ce vendredi en match de qualification à l'EuroBasket 2022.

Et pourtant, la Lituanie, malgré toute son expérience et son talent, a perdu à Vilniu contre le Danemark. Menés mais toujours au contact, les Danois ont pris le dessus dans le troisième quart-temps grâce à un énorme engagement et une belle adresse (9/23 à 3-points). Et si Maciulis a égalé à 76 partout à 50 secondes de la fin, l'homme du match Gabriel Lundberg a permis aux siens de repasser devant en se frayant un chemin jusqu'au cercle. L'actuel joueur de Zielona Góra en Pologne a cumulé 28 points à 8/17 aux tirs, 7 rebonds et 4 passes décisives pour 28 d'évaluation en 33 minutes.

L'expérience de Mantas Kalnietis n'aura pas suffit pour la Lituanie (photo : FIBA)



Jeune nation montante du basketball, avec une sélection jeune et encore peu d'expatriés - souvent en Espagne comme Shavon Shields (pas présent vendredi car évoluant en EuroLeague) joueur de Vitoria -, le Danemark signe sa première victoire dans ces qualifications à l'EuroBasket après avoir perdu de peu en République tchèque (75-71) et plus largement face à la Belgique (72-88). Mais les Danois, qui ont présenté une équipe U18 au Next Generation Tournament de l'EuroLeague en 2019 où envoient certains prospects au Zalgiris Kaunas (Louis Stormark, né en 2001), ne sont plus à prendre à la légère. Les Bakken Bears, club phare du pays s'étant qualifié en BCL, et l'équipe nationale féminine (qui a gagné le 15 novembre son premier match de qualification à l'EuroBasket depuis les années 90) sont aussi là pour le rappeler.