Le Danemark échoue à un panier de l'Euro, la Lituanie sauvée !

Franchi par Adama Darboe (20 points à 6/14 aux tirs et 6 passes décisives en 35 minutes), Mantas Kalnietis a tendu le bras pour gêner le tir du meneur adverse. Le champion de France 2019 est parvenu à toucher le cuir du ballon, empêchant le panier de la victoire du Danemark. Une victoire qui aurait envoyé les Danois à l'Euro pour la première fois depuis 1955 et aurait empêché les Lituaniens, nation phare du basketball, de participer à la compétition, comme leurs voisins lettons.

Mais le sort en a voulu autrement. Alors qu'ils étaient passés devant à la fin du troisième quart-temps (60-58), ils ont perdu pied dans le quatrième (66-75) avant de revenir, stop après stop (sur une défense de zone), panier après panier. Mais le géant Jonas Zohore, ultra actif au rebond, a manqué le lancer franc de l'égalisation. Et si son équipe a fait un dernier stop, Darboe a raté le lay-up le plus important de l'histoire du basketball danois.

Avec son 2/5 aux lancers francs dans le money-time, contre un parfait 16/16 avant, le Danemark pourra nourrir des regrets. Comme le regret de ne pas avoir pu aligner Gabriel Lundberg, génial durant la fenêtre de novembre au point que le CSKA Moscou l'a fait venir. À quelques jours près, il revenait à Vilnius - là où ont eu lieu les deux fenêtres internationales du groupe C - et la Danemark aurait eu de plus grandes chances de revenir à l'Euro pour la première fois depuis 65 ans, après avoir pris part aux trois premières éditions de l'histoire.



Adama Darboe a sans doute manqué le panier de sa carrière... mais quel match ! (photo : FIBA)



Les fondements d'une nouvelle ère dans le basket danois ?

Mais cette campagne de qualification, avec deux victoires contre la Lituanie (sur le match aller) et la République tchèque, est sans doute la campagne fondatrice du nouveau basket danois. Celui qui compte deux joueurs EuroLeague (Lundberg donc mais aussi Shavon Shields, l'ailier de Milan) mais pas seulement. La sélection, menée par l'entraîneur israélien Erez Bittman, peut compter sur des joueurs qui évoluent partout en Europe, comme l'ex-Lillois (Pro B) Kevin Larsen, auteur de 21 points à 8/11 aux tirs et 6 rebonds. « Vous ne pouvez plus nous ignorer maintenant », a écrit Lundberg, malgré la déception, devant sa télé moscovite. Rendez-vous dans quatre ans ?

You can’t ignore us anymore. Even though we ultimately didn’t qualify, we were still only one shot away from making it to the @EuroBasket 2022. I’m so proud of my guys. Put some respect on danish basketball .