Le FC Barcelone rejoint le Real Madrid en finale de la Copa del Rey

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FC Barcelone

Le FC Barcelone s'est qualifié en finale de la Copa del Rey ce samedi soir en battant Baskonia 77-68 en demi-finale. Contrairement à la veille contre Malaga, les Catalans ont mis le ton défensivement d'entrée de match (12 points encaissés au premier quart-temps). Ils ont ensuite fait la course en tête puisqu'ils menaient de 17 points (64-47) à 10 minutes de la fin.

Léo Westermann (4 points à 1/4 aux tirs, 2 passes décisives et 1 rebond en 14 minutes) & co affronteront le Real Madrid - vainqueur de Tenerife plus tôt dans la journée - au WiZink Center à 18h30.