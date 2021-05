Le Fenerbahçe rejoint l'Anadolu Efes en finale du championnat turc

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Sébastien Grasset

Malgré une rencontre très disputée, le Fenerbahçe de Nando De Colo a remporté le match 4 (76-78) de la demi-finale des playoffs turcs et se qualifie pour la finale de la Basketball Super Ligi.

Pourtant, le Pinar Karsiyaka Izmir aurait pu revenir à égalité dans la série car les coéquipiers d'Amath M'Baye (3 points, 1 rebond et 2 passes décisives) ont failli surprendre le Fener avec un gros 11-0 dans le début du dernier quart-temps. La situation était mal embarquée pour le Fenerbahçe car à 2 minutes 30 de la fin, les joueurs d'Igor Kokoskoc étaient derrière de 5 points. Mais grâce à l'apport du meilleur marqueur Melih Mahmutoğlu (21 points, 3 rebonds et 2 passes), le club d'Istanbul s'en est sorti et a réussi à arracher la victoire grâce à une pénétration réussie par Marko Guduric puis une tentative ratée à 3-points de l'ancien Strasbourgeois Tony Taylor (11 points). Côté Karsiyaka, les scoreurs étaient de sortie avec Sek Henry (19 points), Raymar Morgan (15 points) et Tony Taylor (11 points). Nando De Colo lui n'a pas brillé comme sur le match 1. Il finit avec 9 points, 1 rebond et 4 passes décisives.

Le Fenerbahçe retrouve donc l'Anadolu Efes de Rodrigue Beaubois et Adrien Moerman en finale des playoffs turcs, une fois le Final Four de l'EuroLeague passé ce week-end.