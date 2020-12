Le FMP Zeleznik, nouveau point de chute pour Ebuka Izundu (ex-Strasbourg)

Selon Sportando, Ebuka Izundu (2,08 m, 24 ans) va rejoindre le FMP Zeleznik, club basé à Belgrade, en Serbie, et qui évolue en Ligue Adriatique. Le pivot nigérian, qui vient tout juste de quitter la SIG Strasbourg après un court passage peu concluant, va ainsi découvrir un tout nouveau championnat, lui a débuté sa carrière professionnelle au Bétis Séville avant de rallier l'hexagone.

Pour rappel, Ebuka Izundu a porté le maillot de la SIG à 11 reprises (8 en Jeep Élite et 3 en Ligue des Champions) en ce début de saison, moyennant 3,1 points et 2,6 rebonds pour 4 d'évaluation de moyenne.

