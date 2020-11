Le Français Hugo Cluysen passe professionnel en Macédoine du Nord

Après avoir terminé son cursus de formation au Canada avec l'équipe de l'Université d'Alberta à Edmonton (17,1 points à 51,4% de réussite aux tirs, 5,7 rebonds et 2,2 passes décisives en 2019/20), le Français Hugo Cluysen (2,03 m, 22 ans le 9 novembre) vient de signer son premier contrat professionnel. Le pivot passé par le Limoges CSP et la JDA Dijon s'est engagé pour le club macédonien de Struga, promu en première division.

We'd like to congratulate Hugo Cluysen on signing his first professional contract w/ Crn Drim in Macedonia. Hugo was an @ACAC_Sport All-Conference players for the Ooks last season, averaging 17.6 ppg & 5.7 rpg. #yeg @nait @naitooks pic.twitter.com/hwacLhB1Md