Le Français Mohamed Diarra classé n°1 du pays parmi les joueurs de JuCo

Mohammed Diarra (2,10 m, 21 ans) montre sa valeur cette saison en "JuCo", le Junior College. À Garden City, dans le Kansas, l'intérieur originaire de région parisienne montre sa grosse dimension physique, dans une divison méconnue du grand public mais très suivie par les universités en vue de se renforcer. Le Junior College est la petite soeur de la NCAA. Le cursus s'effectue en 2 ans, et non 4 ou parfois 5 ans en université. De très bons joueurs NBA sont passés par cette voie, comme Jimmy Butler, Steve Francis, Larry Johnson ou le MVP 1975 Bob McAdoo.

FILM THREAD 6-10 PF Mohamed Diarra is definitely one of the most exciting players in JUCO basketball right now. The #1 ranked prospect by @JucoRecruiting has 3 years to play and is attracting many suitors with his combination of motor, versatility, upside. pic.twitter.com/9vLjpwhnW6