Le Franco-Américain James Wade intègre le staff de Team USA

USA Basketball a annoncé l'intégration de quatre coaches dans le staff de l'équipe nationale féminine pour le tournoi de qualification à la Coupe du Monde 2022 qui se déroulera à Washington D.C. du 10 au 12 février. Outre Vickie Johnson (Dallas Wings), Curt Miller (Connecticut Sun) et Mike Thibault (Washington Mystics), on trouve James Wade (Chicago Sky).

Une ascension éclair en WNBA

Doté de la nationalité française, le mari d'Edwige Lawson-Wade a intégré la WNBA en 2013 en tant qu'assistant-coach des Stars de Antonio. Puis en 2017, il est devenu adjoint chez le Lynx du Minnesota avant d'être nommé coach principal et manager général du Chicago Sky en 2019. Là-bas, il a été champion WNBA en 2021. L'ancien joueur de Cambrai, du GET Vosges ou encore de Vitré sera donc scout au sein du staff étasunien.

"C'était un de mes rêves d'être impliqué avec USA Basketball à quelque titre que ce soit, donc je suis très excité et honoré d'être sélectionné à ce poste. J'ai toujours été un grand fan de leur structure et de leur domination en tant qu'équipe. En tant que fier citoyen américain, faire partie de ce processus va être incroyable. Ce que j'apporterai au staff, c'est mon éthique de travail et ma capacité à travailler en équipe - j'apporterai toujours une énergie positive. J'ai déjà eu des expériences avec les joueuses et les membres du staff, donc j'ai hâte d'arriver et d'être aussi utile que possible. Je suis prêt à faire tout ce dont Team USA aura besoin que je fasse."

The #USABWNT coaching staff for the February @FIBAWWC Qualifying Tournament is all set.



We welcome @VickieJohnson_ & @coachthibault as assistant coaches & @CurtMillerWBB & @coachjameswade as scouts.