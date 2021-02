Le gros tir de la victoire de Jamar Smith (Kazan) contre Saint-Pétersbourg

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : UNICS Kazan

S'il n'a joué qu'une seule saison en France, Jamar Smith (1,91 m, 33 ans) a laissé une belle trace à Limoges avec de belles performances mais surtout un titre de champion de France, qui l'a marqué comme il nous l'avait évoqué en novembre dernier.

Depuis, le shooteur est devenu le meilleur marqueur à 3-points de l'histoire de l'EuroCup. A 33 ans, le natif de Peoria (Illinois) est tout sauf terminé. Il l'a encore prouvé ce mercredi en marquant le panier de la victoire à 2,2 secondes de la fin contre le Zénith Saint-Pétersbourg, équipe du Top 8 de l'EuroLeague, dans les duels des leaders de la VTB League.

Même après un match difficile (4 points à 2/13 aux tirs avant cet ultime panier), il n'a pas perdu confiance en ses capacités. De quoi donner la victoire aux siens, 59 à 58, et de se rapprocher de l'équipe de Xavi Pascual (13 victoires et 4 défaites contre 14 victoires et 2 défaites).

Voici le panier en question :