Le Hoop Summit encore annulé

À L'ÉTRANGER

Annulé en 2020 en raison de la crise sanitaire de la COVID-19, le Hoop Summit l'est également cette année. Malgré tout, l'organisation a dévoilé la sélection étasunienne et la sélection "monde". Deux Français, Malcolm Cazalon et Moussa Diabaté, étaient notamment conviés pour cet événement qui réunit de nombreux prospects NBA.

