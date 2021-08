Le Japon renverse la Belgique et s'invite en demi-finales

Après la Serbie et les Etats-Unis, le Japon devient la troisième nation à valider sa présence dans le dernier carré du tournoi olympique. Au terme d'une rencontre aux multiples rebondissements, les Nippones ont dominé la Belgique (86-85) mardi à la Saïtama Super Arena de Tokyo. Novices à ce stade de la compétition, elles affronteront le vainqueur du match opposant la France à l'Espagne (14h, heure française).

