Le Maccabi Tel-Aviv et Frédéric Bourdillon au Final Four de la Winner League

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Maccabi TelAviv

Dans un contexte particulier, sans spectateurs et avec Scottie Wilbekin suspendu (le joueur a jeté une bouteille sur un fan il y a deux semaines), le Maccabi Tel-Aviv a éliminé hier l'Hapoel Jérusalem des playoffs de la Winner League sur le score de 83 à 68 lors de la troisième manche des quarts de finale. Le rêve continue donc pour le Français Frédéric Bourdillon (1 rebond et 1 passe en 5 minutes) qui rallie le Final Four du championnat israélien.

Avec un Deni Avdija (prospect NBA) des grands soirs avec notamment 10 points sur ses 22 dans le dernier quart-temps et une performance majuscule de l'américano-grec Tyler Dorsey (26 points, 8 rebonds et 7 passes décisives pour 38 d'évaluation), le Maccabi Tel-Aviv s'est arraché pour se débarasser de Jérusalem. Car en face Yam Madar (19 ans) s'est montré une fois de plus étincellant avec 18 points, 6 passes et 4 interceptions.

Frédéric Bourdillon et son équipe vont défier l'Hapoël Gilboa Galil en 1/2 finale.