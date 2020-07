Le Maccabi Tel-Aviv et Frédéric Bourdillon sacrés en Israël

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Winner League

Frédéric Bourdillon est passé par toutes les émotions ces dernières semaines. Recruté pour les play-offs par le Maccabi Tel-Aviv, le club qu'il supportait petit et qu'il rêvait d'intégrer, il s'est blessé juste avant que la compétition ne reprenne. Le natif de Grasse, formé à l'Insep, a pu réintégrer l'équipe au cours des playoffs et a finalement été sacré, ce mardi soir, champion d'Israël. L'arrière, qui évolue en Winner League depuis 2017 (Maccabi Haïfa, Hapoel Eilat, Maccabi Rishon LeZion), n'est pas entré en jeu (il a joué en demi-finale) mais à vu ses coéquipiers s'imposer 86-81 en finale face à son ancienne équipe du Maccabi Rishon.



Frédéric Bourdillon savoure le titre dans les vestiaires (source : capture d'écran Instagram)

C'est le 3e titre consécutif du Maccabi, le 54e sacre (!) de son histoire. Les héros de la soirée sont les intérieurs vétérans Othello Hunter (34 ans, 16 points et 8 rebonds) et Amar'e Stoudemire, élu MVP du Final Four à 37 ans (18 points et 7 rebonds en finale). L'ancien joueur NBA est couronné pour la deuxième fois en Israël (après 2017 avec l'Hapoel Jerusalem). Et il fallait bien toute l'expérience de ce duo dans la raquette pour compenser le jour sans de Scottie Wilbekin (7 points, 1/14 à 3 points) et Deni Avdija (5 points).

Côté Maccabi Rishon Lezion, l'ancien artilleur du Portel D'Angelo Harrison, excellent depuis le début des playoffs, est encore monté d'un niveau pour réaliser un match de feu : 38 points (nouveau record du Final Four), 6 rebonds, 5 passes, 11 fautes provoquées pour 48 d'évaluation. Ses tirs de (très très) loin (5/8 à 3 points) ont longtemps entretenu l'espoir.