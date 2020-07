Le meneur Nate Wolters (ex-Chalon) signe à Kazan

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Maccabi TelAviv

Le meneur Nate Wolters (1,93 m, 29 ans), s'est engagé avec Kazan, avec qui il disputera l'Eurocup et la VTB League. L'ancien joueur de Chalon-sur-Saône sort d'une saison mitigée avec le Maccabi Tel-Aviv. Titulaire en début de saison en Euroleague, auteur de quelques très bons matchs (deux pointes à 18 d'évaluation contre l'Étoile Rouge et Valence), il a reculé dans la rotation et a fini par quitter le club en mai (7,5 points et 2,7 passes de moyenne en 15 matchs en Euroleague)

En Russie, il fera équipe avec l'ancien Limougeaud Jamar Smith, qui a prolongé à l'Unics, et sera de retour en France, à Bourg-en-Bresse, le 21 octobre pour la 4e journée de l'Eurocup. Excellent avec Chalon lors de la deuxième partie de saison 2017-2018, il avait permis à l'Élan (auteur d'un départ catastrophique dans la foulée du titre de champion) de se maintenir, enregistrant 16,3 points et 6,2 passes de moyenne.