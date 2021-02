Le Nigeria, l'Egypte et la Côte d'Ivoire parmi les 13 premiers qualifiés à l'AfroBasket

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Après la troisième fenêtre de qualifications, on connaît pratiquement l'intégralité du plateau de la prochaine édition de l'AfroBasket. Du côté de la bulle de Monastir en Tunisie, l'organisation de la poule E a été chamboulée après le report des trois matches de l'Ouganda pour cause de cas de Covid-19. Dans l'autre bulle à Yaoundé au Cameroun, seulement un match a été reporté entre le Cameroun et la Guinée équatoriale à cause de l'arrivée trop tardive de l'équipe d'Afrique centrale.

Malgré le report de 4 matches, on connaît tout de même 13 des 16 équipes qui s'envoleront au Rwanda cet été. Tenante du titre, la Tunisie n'a pas déçu en terminant la phase de qualifications invaincue (6 victoires pour 0 défaite). Un point commun que les hommes de Dirk Bauermann partagent avec le Nigeria, l'Egypte et la Côte d'Ivoire.

Parmi les surprises de cette fenêtre, on notera la qualification du Kenya et du Soudan du Sud, une première pour les deux pays. Dans le groupe A, la Centrafrique et la République démocratique du Congo ont été cherchés leur ticket en battant à deux reprises Madagascar qui termine fanny la phase de qualifications. L'Angola, le Sénégal, le Mali et le Cameroun complètent la liste.

Pour cette compétition qui sera organisée pour la première fois à Kigali, le Rwanda est qualifié d'office pour l'AfroBasket 2021 qui se déroulera du 24 août au 5 septembre 2021.

Dans le groupe C, la Guinée et la Guinée Equatoriale vont se disputer le dernier ticket de la poule. Pour espérer se qualifier, la Guinée équatoriale sera dans l'obligation de remporter son match décalé face au Cameroun.

Dans le groupe E, l'incertitude règne avec les trois matchs reportés de l'Ouganda. Dans la situation sanitaire actuelle, il paraît difficile de réunir quatre équipes uniquement pour un week-end de compétition. Complexe.

Les 13 qualifiés :

Rwanda

Tunisie

Nigéria

Egypte

Côte d'Ivoire

Centrafrique

République Démocratique du Congo

Angola

Sénégal

Mali

Cameroun

Kenya

Soudan du Sud

Les deux candidats pour la dernière place du groupe C :

Guinée

Guinée équatoriale

Les trois candidats pour les deux dernières places du groupe E :