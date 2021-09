Le Nigéria remporte l'AfroBasket féminin pour la troisième fois de suite

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Pour la troisième fois de suite, le Nigéria a remporté l'AfroBasket féminin, égalant ainsi le record du Sénégal (entre 1974 et 1981). Les Nigérianes ont battu le Mali en finale, sur le score de 70 à 59. L'équipe de Promise Amukamara (ex-Charnay, 6 points à 3/8 aux tirs et 2 rebonds en 20 minutes), Ezinne Kalu (Landerneau, 13 points à 3/12 et 4 passes décisives) et Ify Ibekwe (ex-Nantes-Rezé, 13 points à 5/11, 10 rebonds et 3 passes décisives pour 18 d'évaluation) a pris le dessus dès le début (22-11 après 10 minutes) pour mener tout le match et filer vers la victoire, après avoir compté jusqu'à 21 points d'avance.

A domicile, la compétition s'étant déroulée à Yaoundé, le Cameroun a remporté la petite-finale en s'imposant 53-49 contre le Sénégal. Les joueuses d'Ahmed Mbombo Njoya, assistant-coach du BLMA (LFB), ont pris le dessus en deuxième mi-temps face aux multiples (11 fois) championnes d'Afrique.