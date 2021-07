Le Nigéria s'impose contre Team USA à Las Vegas

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : USA Basketball

Chaque défaite de la sélection américaine représente un événement, même en préparation. Opposé au Nigéria, équipe largement composée d'Américano-Nigérians et coachée par Mike Brown, Team USA s'est incliné 90-87 ce samedi soir à Las Vegas en match de préparation aux Jeux olympiques de Tokyo.

Après 4 jours de préparation, les Etasuniens ont montré leur peu de vécu collectif des deux côtés du terrain face à une sélection qui elle s'entraîne depuis un mois et demi. Individualistes en attaque, permissifs en défense, particulièrement derrière la ligne à 3-points (20/42), les joueurs de Gregg Popovich ont fini par s'incliner malgré la présence de Kevin Durant (17 points à 4/13 aux tirs), invaincu jusqu'ici en équipe nationale.

Du côté du Nigéria, derrière les 21 points de Gabe Vincent et les 17 de Caleb Agada, Ike Nwama - coupé par Cholet en préparation de la saison 2020-2021 - et Ike Iroegbu - vu à Rouen et Chalon sur la saison écoulée - ont inscrit 13 et des 11 points, pour le second en seulement 9 minutes.

Après avoir tiré les leçons de cette défaite potentiellement bénéfique selon Gregg Popovich, Team USA va tenter de se reprendre contre l'Australie ce lundi, toujours à Las Vegas.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre