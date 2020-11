Le Parisien Jordan Semple signe à Kataja (Finlande)

À L'ÉTRANGER

Le poste 3/4 franco-américain Jordan Semple (1,95 m, 28 ans) vient de rejoindre l'un des clubs finlandais phare, le Kataja Basket.

Après une saison en Bretagne pour l’ailier-fort lors de la saison 2018-2019, le natif de Paris a mis les voiles vers le nord de l’Europe. D’abord passé par la Suède où ses statistiques se sont très rapidement fait remarquer avec son équipe de Jamtland Basket à Östersund (16 points, 9 rebonds, 2 passes décisives pour 19 d’évaluation sur 31 matchs), c’est du côté de Kataja, en première division finlandaise que Jordan Semple va continuer de fouler les parquets. Et pour le huitième club de sa carrière, il a commencé fort. Lors de son premier match, il a compilé en 16 minutes 15 points, à 6/7 aux tirs et 10 rebonds pour 20 d’évaluation. Contre Kouvot Kouvola, son équipe a gagné 94-83 et pointe à la huitième place du classement après 7 matchs joués. À Kataja, Jordan Semple retrouvera un joueur bien connu des parquets de Jeep ELITE : Jamar Wilson.

Pour rappel, lors de la saison 2018-2019 à Lorient, il a joué 14 matchs avec en moyenne 25 minutes de temps de jeu, 12 points marqués, 6 rebonds et 2 passes décisives pour 15 d’évaluation.